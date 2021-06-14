Врач рассказала, какая опасность поджидает купающихся в пруду

Купаясь в водоемах Москвы и области необходимо соблюдать правила безопасности. Об этом предупредила врач-дерматолог Юлия Галлямова. С ее слов, неосторожное купание может обернуться проблемами со здоровьем.

«Стоячая вода всегда считалась опасной для купания. Это озера, там где нет проточной воды. Там застаивается микрофлора, взвесь микробов и планктона. Соответственно, он может быть опасен», - сказала в беседе со «Звездой» врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Особую актуальность это приобретает в частном секторе. Зачастую, его жители водят коров на водопой на ближайший пруд, где могут купаться дети.

«Еще есть дикие водоемы, там где много диких уток. От них могут развиться глубокие микозы. Через кожу внедряться паразиты. Те водоемы, которые проточные и находятся вблизи жилых пунктов, подходят для купания, но необходимо избегать заглатывания воды», - считает эксперт.

В настоящее время Роспотребнадзор открыл восемь зон для купания в Москве. К традиционным местам летнего отдыха в этом году после длительного перерыва добавился Путяевский пруд.

Специалисты территориальных округов Роспотребнадзора ежегодно участвуют в работе по приемке зон отдыха к летней эксплуатации вместе с представителями префектур и главного управления МЧС по Москве. Они проводят отбор проб воды и оценивают инфраструктуру зоны отдыха, а также готовность администрации пляжа к выполнению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на конец мая приняты в эксплуатацию и готовы встретить гостей восемь зон отдыха: Путяевский пруд, озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор -2 и Серебряный Бор - 3 (СЗАО), Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро (ЗелАО).