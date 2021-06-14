Совет ЕС разрешил поездки внутри союза обладателям европейских COVID-сертификатов

Совет ЕС окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри объединения для обладателей европейских COVID-сертификатов. Об этом говорится в документе, распространенном пресс-службой Евросовета.

«Совет сегодня принял рекомендации о внесении поправок в скоординированный подход к ограничению свободного передвижения на фоне меняющейся эпидемиологической ситуации, вакцинационной кампании и введения коронавирусного сертификата», - сказано в сообщении.

Согласно документу, обладатели COVID-сертификатов освобождаются от обязанности проходить тестирование или карантин, если они были полностью вакцинированы одобренными ЕМА препаратами минимум за 14 дней до поездки. Выздоровевшие владельцы паспортов должны будут подтвердить, что с момента получения положительного теста на инфекцию прошло не менее 180 дней.

При этом официально коронавирусные сертификаты начнут действовать на территории Евросоюза с 1 июля.