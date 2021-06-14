Назван способ обезопасить свое жилье от тополиного пуха

Ряд российских городов, в том числе Москва, в последнее время оказались буквально в плену у тополиного пуха. Из-за сезонного природного явления тротуары населенных пунктов накрыло белым покрывалом, что доставляет ряд проблем страдающим от аллергии людям. И если спрятаться от пуха на улице - практически нереально, то обезопасить свое жилище от его проникновения внутрь - может любой, и от том, как это сделать, в беседе со «Звездой» рассказала сотрудник клининговой компании Вера Глебовская.

«Влажная уборка и москитные сетки на окна. Просто не допускать проникновения (пуха - прим. ред.), внутри дома - влажная уборка. Все так - по бытовому, банально», - объяснила эксперт.

При этом она добавила, что если квартира находится в таком месте, где слишком много тополей, то влажную уборку следует проводить почаще.

«Если люди живут в таком месте, что прямо за окошком у них тополя, и это все летит в дом, то, конечно, нужно не открывать широко окна, ставить сетку. Если нет сетки, то какую-нибудь простынку или пеленку. Не допускать проникновения внутрь, влажная уборка. Если прям совсем нашествие, то можно немножко чаще», - заключила Вера Глебовская.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе со «Звездой» предупредила, что пух с тополей является неким агрегатором всей цветочной пыльцы и различных аллергенов. При этом она рассказала, как наиболее безболезненно перенести это время аллергикам.