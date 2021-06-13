В Израиле выбран новый премьер-министр

В Израиле в ходе церемонии в Кнессете лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет в воскресенье принес присягу в качестве 13-го премьер-министра. Об этом сообщает CNN.

«Я, Нафтали Беннет, обязуюсь в качестве премьер-министра хранить верность Израилю и его законам, преданно исполнять обязанности премьера и решения Кнессета», - сказал глава кабмина с трибуны парламента.

Кнессет утвердил новое правительство страны с перевесом в один голос. 60 депутатов Кнессета проголосовали за новое правительство, против — 59, один депутат воздержался. Биньямина Нетаньяху был отстранен от власти спустя 12 лет.