Мясников рассказал об эффективном средстве очищения организма от шлаков

Хороший сон является наиболее эффективным средством для очищения организма от шлаков. В этом верен доктор и популярный телевизионный ведущий Александр Мясников. С его слов, многие люди задумываются о периодическом очищении своего организма, однако недооценивают роль сна в этом процессе.

«Новые исследования показывают, что именно во время сна происходит очищение мозга от "шлаков"», - отметил Мясников в своем Telegram-канале.

Эти данные, уверяет Мясников, подтверждены научными исследованиями. Полученные результаты позволяют взглянуть на проблему недосыпа под другим углом, считает врач.

«Может объяснить почему недосып ведет ко многим болезням, в том числе к снижению когнитивной функции мозга», - заключил он.

Ранее медик и телеведущий рассказал россиянам, что наличие крови в слезах может свидетельствовать об онкологическом заболевании. Кроме того, кровавые слезы и пот встречаются при болезнях печени.

Также красные слезы могут возникать при эндометриозе. Данный термин обозначает хроническое заболевание женской репродуктивной системы, при котором ткани слизистой оболочки полости матки прорастают за ее пределы.