Мясников рассказал, какой вид рака можно определить по слезам

Медик и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам, о чем могут свидетельствовать кровавые слезы. По словам врача, высказавшегося в эфире «России 1», подобный симптом говорит о наличии очень серьезных заболеваний.

Как отметил специалист, кровь в слезной жидкости может появляться при онкологических болезнях. Так, подобные проявления характерны для рака слезной железы.

Кроме того, кровавые слезы и пот встречаются при болезнях печени. Такой случай врач наблюдал в рамках собственной практики.

«Это ужасно... Больной с болезнью печени, нарушением свертываемости, плачет, потеет кровью, у него слезы красные», - поделился Мясников.

Также красные слезы могут возникать при эндометриозе. Данный термин обозначает хроническое заболевание женской репродуктивной системы, при котором ткани слизистой оболочки полости матки прорастают за ее пределы.