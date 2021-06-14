Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Нафтогаз» готов через суд потребовать от «Газпрома» доступ к транзиту газа из Азии

Анна Назайкина
11:33 14.06.2021
Как отметил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, этот процесс может занять несколько лет.
«Нафтогаз» готов через суд потребовать от «Газпрома» доступ к транзиту газа из Азии
© Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress
Читайте нас на:

Украина будет подавать иск против «Газпрома», если российская компания не будет оказывать содействие в транспортировке газа из Азии через украинскую газотранспортную систему. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью изданию Financial Times.

По его словам, «Нафтогаз» занимается подготовкой официальных запросов, чтобы получить разрешение на транзит газа из Центральной Азии посредством труб «Газпрома».

«Если они ("Газпром"- Прим. ред.) откажут, тогда следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд. Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа», - сказал он, добавив, что данный процесс может продлиться несколько лет.

Ранее руководитель «Нафтогаза» сообщал, что украинская компания рассмотрит возможность инициирования новых судебных разбирательств в отношении «Газпрома», что возможно в соответствии с действующим контрактом по транзиту газа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:40 Армия
Силы Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминцев Великобритании и Нидерландов
11:04 В стране и мире
Суд в Минске не удовлетворил жалобу россиянки Сапеги на задержание
10:13 В стране и мире
Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистанционное обучение
08:59 В стране и мире
Видео
Лучшие из лучших: кто стал победителем первого финала конкурса «Новая Звезда»
05:53 В стране и мире
В Белом доме раскрыли стратегию Байдена на встрече с Путиным
Популярное
Видео
«ДТП» с участием скейтера и лошади в Санкт-Петербурге попало на видео
СМИ: Елизавета II разрешила членам семьи «воевать» с ложью принца Гарри и Меган Маркл
Немецкие СМИ объяснили, почему Гитлер проиграл в войне
На Украине предложили выкупить часть акций «Северного потока-2»
Названы пять признаков надвигающейся деменции
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.