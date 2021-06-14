«Нафтогаз» готов через суд потребовать от «Газпрома» доступ к транзиту газа из Азии

Украина будет подавать иск против «Газпрома», если российская компания не будет оказывать содействие в транспортировке газа из Азии через украинскую газотранспортную систему. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью изданию Financial Times.

По его словам, «Нафтогаз» занимается подготовкой официальных запросов, чтобы получить разрешение на транзит газа из Центральной Азии посредством труб «Газпрома».

«Если они ("Газпром"- Прим. ред.) откажут, тогда следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд. Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа», - сказал он, добавив, что данный процесс может продлиться несколько лет.

Ранее руководитель «Нафтогаза» сообщал, что украинская компания рассмотрит возможность инициирования новых судебных разбирательств в отношении «Газпрома», что возможно в соответствии с действующим контрактом по транзиту газа.