В пух и прах: как аллергикам пережить период цветения тополей

В летнее время, когда на улицах летает тополиный пух, у многих людей обостряется сезонная аллергия. Однако не сами пушинки тополя вызывают реакцию организма. Пух с тополей является неким агрегатором всей цветочной пыльцы и различных аллергенов. Об этом рассказала «Звезде» врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Если они попадают нам в дыхательные пути, то с ними попадают и возможные аллергены. Поэтому в это время очень у многих аллергиков есть обострение», - объяснила медик.

Специалист дала советы, как наиболее безболезненно перенести это время аллергикам. Во-первых, врач рекомендовала меньше бывать на воздухе.

«Вот в эти дни лучше подолгу на улице не находиться. Дома окна должны быть затянуты сеткой либо же закрыты полностью и включен кондиционер», - указала она.

Во-вторых, по словам Чернышовой, если человек пришел с улицы, то нужно сразу же промыть нос - морской водой, обычной водой, специальными спреями - чтобы смыть механически с них пыльцу и аллергены.

«И принять душ полностью, смыв с волос и кожи тоже все возможные пушинки и аллергены», - добавила терапевт.

Кроме того, если аллерголог назначил какие-то средства от аллергии, в этот момент их нужно обязательно принимать. Также, как подметила эксперт, можно позаботиться о своем здоровье в период обострения аллергий заранее.

«Не забывайте, что существует специфическая иммунотерапия, когда примерно за полгода до аллергии можно сделать так называемую прививку от цветения тех трав и растений, на которые может быть аллергия», - обозначила Чернышова.

Маски, использующиеся в частности для защиты от коронавирусной инфекции, в какой-то степени помогают аллергикам, так как благодаря ним меньшее количество аллергенов механически попадает в дыхательные пути. Однако важно, что их нужно менять каждые два часа (или стирать, если это многоразовая маска). В одной и той же маске, как заметила врач, ходить бессмысленно.