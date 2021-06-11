Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В пух и прах: как аллергикам пережить период цветения тополей

Анна Берестовая
01:52 11.06.2021
Врач рассказала, что делает тополиный пух угрозой для аллергиков и как эту угрозу нейтрализовать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В летнее время, когда на улицах летает тополиный пух, у многих людей обостряется сезонная аллергия. Однако не сами пушинки тополя вызывают реакцию организма. Пух с тополей является неким агрегатором всей цветочной пыльцы и различных аллергенов. Об этом рассказала «Звезде» врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Если они попадают нам в дыхательные пути, то с ними попадают и возможные аллергены. Поэтому в это время очень у многих аллергиков есть обострение», - объяснила медик.

Специалист дала советы, как наиболее безболезненно перенести это время аллергикам. Во-первых, врач рекомендовала меньше бывать на воздухе.

«Вот в эти дни лучше подолгу на улице не находиться. Дома окна должны быть затянуты сеткой либо же закрыты полностью и включен кондиционер», - указала она.

Во-вторых, по словам Чернышовой, если человек пришел с улицы, то нужно сразу же промыть нос - морской водой, обычной водой, специальными спреями - чтобы смыть механически с них пыльцу и аллергены.

«И принять душ полностью, смыв с волос и кожи тоже все возможные пушинки и аллергены», - добавила терапевт.

Кроме того, если аллерголог назначил какие-то средства от аллергии, в этот момент их нужно обязательно принимать. Также, как подметила эксперт, можно позаботиться о своем здоровье в период обострения аллергий заранее.

«Не забывайте, что существует специфическая иммунотерапия, когда примерно за полгода до аллергии можно сделать так называемую прививку от цветения тех трав и растений, на которые может быть аллергия», - обозначила Чернышова.

Маски, использующиеся в частности для защиты от коронавирусной инфекции, в какой-то степени помогают аллергикам, так как благодаря ним меньшее количество аллергенов механически попадает в дыхательные пути. Однако важно, что их нужно менять каждые два часа (или стирать, если это многоразовая маска). В одной и той же маске, как заметила врач, ходить бессмысленно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:14 В стране и мире
Видео
Последствия жесткого столкновения мотоциклистов в Петербурге попали на видео
01:01 Армия
«Нешаблонное мышление»: на что сделают упор военные на учениях «Запад-2021»
00:13 В стране и мире
В Госдепе рассказали, когда посол США вернется в Москву
00:00 Армия
«Неблагодарность за свободу»: на сайте Минобороны открылся раздел об уничтожении памятников героев Красной армии в Литве
23:19 В стране и мире
Видео
В Краснодаре на ремонтировавших автомобиль мужчин обрушился гараж
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.