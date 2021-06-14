Генсек НАТО заявил, что санкции против РФ должны продолжать действовать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что антироссийские санкции должны действовать и дальше.

«Санкции важны», - заявил Столтенберг, передает CNBC.

По его словам, ограничения, введенные ранее, должны «продолжать действовать». НАТО, как отметил Столтенберг, продолжит оказывать еще больше поддержки «близким партнерам - Украине и Грузии».

«Возможно, самое важное, что мы сделали, - это то, что впервые в истории НАТО мы располагаем боеспособными войсками в восточной части Альянса», - добавил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что укрепление взаимодействия России и Китая представляет собой серьезный вызов для НАТО. По словам Столтенберга, РФ и КНР координируют свои действия в международных организациях.