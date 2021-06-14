Россияне рассказали, зачем им нужна вторая ипотека

Более 50% российских граждан, которые уже взяли квартиру в ипотеку, планируют в ближайшие десять лет оформить еще один долгосрочный кредит на жилье. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование популярного портала об ипотеке.

Согласно материалу, такой позиции придерживаются 56% опрошенных, при этом треть из них планирует сначала погасить первый заем и лишь потом взять второй. Остальные рассчитывают оформить второй кредит до погашения действующей ипотеки.

Свыше 60% заемщиков рассказали, что вторая ипотека им нужна для расширения жилплощади, которую они купили ранее, 17% намереваются приобрести второе жилье, чтобы сдавать его в аренду, оставшаяся часть - для своих родных.

Многие респонденты планируют взять квартиру в городе своего проживания, 13% - рассматривают вторую ипотеку для приобретения загородного дома, 10% хотят потратить кредит на апартаменты, приблизительно 8% - на жилье за границей.

Около 21% опрошенных наотрез отказались брать вторую ипотеку. В исследовании участвовали 3700 россиян из разных регионов страны.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2021 заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки на один год - до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%.