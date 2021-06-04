Путин поручил продлить программу льготной ипотеки на год

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки на один год до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%.

«Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года», - сказал глава государства.

Как добавил Путин, предельную сумму кредита требуется сделать единой для всех субъектов страны, она должна составить 3 миллиона рублей.