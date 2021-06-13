Ведущие вузы России перевели экзамены на удаленку

Несколько ведущих вузов России приняли решение перевести сдачу сессии в дистанционный формат. Удаленно будут проходить и государственные итоговые аттестации студентов. Данная мера начинает действовать с 13 июня.

Соответствующие ограничения были приняты в МГУ имени М.В. Ломоносова. Частично перейдут на удаленную сдачу экзаменов в Высшей школе экономики, однако занятия и формы контроля, которые нельзя осуществить дистанционно, будут реализованы в аудиториях с соблюдением всех противоэпидемических норм.

Также о переводе аттестаций на дистанционный формат сообщили в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Помимо этого, удаленно будут проводиться пересдачи, однако комиссии будут предполагать лишь очное присутствие. Об этом пишет «360».