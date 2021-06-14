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Ограничения для ресторанов и фан-зон Евро: в Петербурге усиливают меры безопасности из-за COVID-19

Анна Касаткина
01:00 14.06.2021
Ограничительные меры по коронавирусу усилятся с 17 июня.
Ограничения для ресторанов и фан-зон Евро: в Петербурге усиливают меры безопасности из-за COVID-19
© Фото: pixabay.com
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В Санкт-Петербурге с 17 июня ужесточаются ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Временно приостанавливается работа ночных клубов, баров и ресторанов в период с 2.00 до 6.00, за исключением заказов на вынос и доставки еды на дом. Запрещена деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов за исключением тех, что расположены в аэропортах, на вокзалах и автозаправках. Оказывать услуги общепита, за исключением продажи напитков, запрещается в фан-зонах чемпионата мира Европы по футболу.

Помимо этого, в городе закроются детские игровые комнаты. Отменяется и традиционный праздник для лучших выпускников «Бал медалистов».

Ранее ряд ограничений из-за ухудшения эпидситуации ввели в Москве. В частности, с 23.00 до 6.00 прекращают работу бары, рестораны и ночные клубы. В столице также сделали нерабочими дни с 14 по 19 июня.

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