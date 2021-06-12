В Москве ночные клубы, кафе, бары, рестораны прекращают работу с 23.00 до 6.00

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве с 23.00 до 6.00 прекращают работу кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки. Об этом он сообщил на своем сайте.

«В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания навынос)», - говорится в сообщении.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников.