В Уфе мужчина на электросамокате сбил 84-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел вечером 12 июня в центре города.

Роберт Галиакберов возвращался домой из магазина, когда в него на большой скорости врезался самокат. От удара пожилой мужчина упал на землю.

«Очнулся, когда меня поднимали на ноги двое мужчин с самокатом. Несмотря на сильную боль, они усадили меня на скамейку и уехали», - цитирует пенсионера «Башинформ».

Галиакберов сам позвонил родственникам, которые и вызвали скорую помощь. У него диагностировали сложный перелом шейки бедра, его ждут как минимум три месяца восстановления после травмы, а затем серьезная операция.

По словам сына пострадавшего, пенсионер написал заявление в полицию, родственники также самостоятельно занимаются поисками виновника происшествия.

Ранее в Госавтоинспекции подсчитали количество летальных исходов после ДТП с электросамокатами. В связи с возросшим числом происшествий, связанных с этим видом транспорта, власти крупных городов России задумались об урегулировании езды на электросамокатах.