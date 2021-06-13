Эриксен написал сообщение в командный чат «Интера»
Датский футболист Кристиан Эриксен написал сообщение в командный чат «Интера». Он надеется на скорейшее возвращение.
© Фото: Markku Ulander, imago, Globallookpress
Поздно вечером датский футболист Кристиан Эриксен написал сообщение в командный чат «Интера». Он успокоил всех и заявил, что надеется на возвращение. Об этом заявил Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта.
«Я бы сказал, что он чувствует себя гораздо лучше», - заявил Маротта.
Полузащитник сборной Дании лишился сознания в первом тайме встречи команды с финнами в Копенгагене. Спортсмена реанимировали на поле, после чего доставили в медучреждение, где он находился уже в стабильном состоянии.