Поздно вечером датский футболист Кристиан Эриксен написал сообщение в командный чат «Интера». Он успокоил всех и заявил, что надеется на возвращение. Об этом заявил Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта.

«Я бы сказал, что он чувствует себя гораздо лучше», - заявил Маротта.

Полузащитник сборной Дании лишился сознания в первом тайме встречи команды с финнами в Копенгагене. Спортсмена реанимировали на поле, после чего доставили в медучреждение, где он находился уже в стабильном состоянии.