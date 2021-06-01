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В ВМФ России начался летний период обучения

Роман Захаров
05:10 01.06.2021
Главком ВМФ подвел итоги зимнего периода обучения и поставил задачи на летний период обучения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военно-Морской Флот успешно завершил зимний период обучения и приступил к выполнению задач по плану летнего периода обучения.

Подводя итоги зимнего периода обучения, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщил, что за это время в Военно-Морском Флоте было выполнено более 1500 боевых упражнений, наплаванность надводных кораблей составила более 5000 суток. Наплаванность подводных лодок - более 1000 суток, а налет Морской авиации - более 14500 часов.

«Главное командования ВМФ России в зимнем периоде обучения уделяло повышенное внимание эффективности подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок у учебных центрах ВМФ. Подготовка велась по обновленным программам, учитывающим самые современные требования, предъявляемые к применению сил ВМФ в море, а также активное оснащение Военно-Морского Флота новыми образцами вооружения и техники. В частности, в зимнем периоде обучения в учебных центрах ВМФ было подготовлено свыше 10 экипажей атомных и неатомных подводных лодок, велась активная подготовка и экипажей надводных кораблей в Объединенном учебном центре ВМФ. В зимнем периоде обучения к выполнению поставленных задач было подготовлено около 20 экипажей надводных кораблей различных классов и проектов», - отметил Николай Евменов.

Он добавил, что на высоком уровне были отработаны задачи в ходе  действия назначенных сил ВМФ России в рамках комплексной арктической экспедиции «УМКА-2021», в ходе межвидовых командно-штабных учений с Северным флотом и внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. При этом, по словам военачальника, была продемонстрирована высокая выучка личного состава, подтверждена способность Военно-Морского Флота решать задачи в любых условиях обстановки.

«Важнейшую задачу в зимнем периоде обучения выполнял и Учебный  центр Морской пехоты  ВМФ, где была завершена подготовка более 300 военнослужащих Морской пехоты по общим программам подготовки и свыше 250 - по программам  подготовки для несения службы в составе антитеррористических групп на кораблях Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в Мировом океане. В зимнем периоде обучения велась работа по совершенствованию подготовки службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ к выполнению задач по предназначению. Так, к ведению поисково-спасательной деятельности подготовлено более 100 судов и свыше 10 спасательных отрядов», - сообщил главком ВМФ.

Адмирал также рассказал, что в зимнем периоде обучения  Военно-Морской Флот России принял участие в многонациональном военно-морском учении «Аман-2021», были проведены совместные учения с ВМС Ирана, ВМС Пакистана, ВМС Казахстана.

«В частях Морской авиации флотов подготовлено свыше 220 экипажей к действиям в составе тактических групп и одиночно», - заявил Николай Евменов.

Задачами, стоящими перед ВМФ России в летнем периоде обучения, главком назвал подготовку сил и войск флотов и Каспийской флотилии к совместным действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ в Мировом океане, в том числе и в Арктической зоне, подготовку сил к участию в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, подготовку сил к проведению международных конкурсов, проводимых в рамках «Армейских международных игр – 2021», а именно - «Кубок моря - 2021», «Морской десант - 2021», «Глубина - 2021».

«В летнем периоде обучения необходимо на высоком уровне эффективности организовать проведение традиционных состязаний на приз главнокомандующего Военно-Морским Флотом в первенстве кораблей, экипажей тактических групп по тактике действия сил и применению оружия, продолжить развитие и совершенствование учебно-материальной базы флотов», - сказал главком ВМФ.

Накануне, на расширенном заседании Военного Совета Военно-Морского Флота, которое состоялось под руководством главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова в здании Главного Адмиралтейства, были подведены  итоги зимнего периода обучения 2021 учебного года. В заседании Совета приняли участие начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, командование Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

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