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Евменов на Военном Совете ВМФ подвел итоги зимнего периода обучения

Роман Захаров
00:00 31.05.2021
В заседании Совета приняли участие начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, командование Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
Евменов на Военном Совете ВМФ подвел итоги зимнего периода обучения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На расширенном заседании Военного Совета Военно-Морского Флота, которое состоялось под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в здании Главного Адмиралтейства, подведены  итоги зимнего периода обучения 2021 учебного года. В заседании Совета приняли участие начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, командование Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

«Необходимо отметить, что подготовка Военно-Морского Флота проводилась в условиях высокой динамики развития военно-политической обстановки в морских акваториях по периметру границ Российской Федерации. В этих условиях Военно-Морской Флот эффективно выполнял задачи боевой службы практически во всех районах Мирового океана, прежде всего, в интересах стратегического сдерживания. Силы и войска флотов, Каспийской флотилии приняли участие в ряде мероприятий боевой подготовки, где подтвердили свою способность решать задачи любой сложности», - сказал в своем выступлении Евменов.

Он отдельно подчеркнул, что на высоком уровне были отработаны задачи в ходе действия назначенных сил ВМФ России в рамках комплексной арктической экспедиции «УМКА-2021», в ходе межвидовых командно-штабных учений с Северным флотом и внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. Военачальник добавил, что при этом была продемонстрирована высокая выучка личного состава, подтверждена способность ВМФ решать задачи в любых условиях обстановки.

«В текущем году введены в действие новые руководящие документы Военно-Морского Флота, касающиеся организации подготовки  и применения Военно-Морского Флота.  В летнем периоде обучения требуется их изучить и внедрить в практику», - сообщил Евменов.

В ходе заседания адмирал напомнил участникам мероприятия, что в этом году, наряду с участием ВМФ в учениях различного масштаба, знаковым мероприятием станет пятый Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте и Военно-морские парады на флотах (Каспийской флотилии).

Николай Евменов также отметил, что важнейшей задачей в деятельности Военно-Морского Флота является организация ремонта и сервисного обслуживания по государственному оборонному заказу кораблей и судов ВМФ, поддержание на должном уровне состояния потенциала Флота, а также грамотная эксплуатация вооружения, военной и специальной техники, выполнение мероприятий по обеспечению живучести кораблей
и судов.

Одной из ключевых задач Военно-Морского Флота в летнем периоде обучения, по словам адмирала,  станет подготовка сил и войск флотов и Каспийской флотилии к совместным действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России в Мировом океане, в том числе и в Арктической зоне.

В заключение главком ВМФ РФ заявил, что необходимо продолжать развитие и совершенствование учебно-материальной базы флотов.

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