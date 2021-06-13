Врач сборной Дании рассказал, как реанимировали Эриксена

У потерявшего сознание во время матча Дания-Финляндия футболиста Кристиана Эриксена сначала регистрировался пульс, а потом неожиданно пропал, из-за чего медики начали реанимацию. Об этом рассказал врач датской сборной Мортен Боэсен.

Специалист объяснил, что спортсмену понадобилось делать искусственное дыхание. Реанимация, по словам Боэсена, была проведена успешно и пациент очнулся.

«Нам удалось реанимировать Кристиана. Когда его везли в больницу, он разговаривал со мной», - цитирует врача «Associated Press».

Полузащитник сборной Дании лишился сознания в первом тайме встречи команды с финнами в Копенгагене. Спортсмена реанимировали на поле, после чего доставили в медучреждение, где он находился уже в стабильном состоянии.