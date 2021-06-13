В НАТО пересмотрят стратегическую концепцию, чтобы дать «ответ России»

НАТО будет пересматривать стратегическую концепцию, чтобы ответить на действия России и вызовы со стороны Китая. Соответствующий документ будет подготовлен для принятия на саммите в 2022 году. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Союзники согласятся пересмотреть Стратегическую концепцию НАТО, основу, которая будет определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде, которая включает агрессивную политику и действия России», - говорится в заявлении.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил с коллегами по Североатлантическому альянсу способы противостояния России и Китаю. Глава оборонного ведомства принял участие в совещании по видеосвязи.