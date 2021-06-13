В стране и мире В Петербурге введут новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 Кира Карон В Санкт-Петербурге планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса. © Фото: Алексей Даничев РИА Новости Читайте нас на: Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге растет. Власти вынуждены будут ввести новые ограничения. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора. «Глава города также заявил, что власти Санкт Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед северной столицей задачам», - говорится в сообщении. Эпидемическую ситуацию в городе обсудили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. Беглов напомнил, что эпидемия COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается. К сожалению, число заболевших растет. Ранее Попова заявила, что вредные советы не вакцинироваться уносят жизни людей. По ее словам, донести правду о коронавирусе - одна из главных задач Роспотребнадзора на сегодня. По словам Поповой, привиться нужно «чем быстрее, тем лучше». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика