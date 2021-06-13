Попова: вредные советы не вакцинироваться уносят жизни людей

Призывы отказаться от вакцинации от коронавируса несут смертельную опасность для россиян. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью YouTube-каналу «Депутат Слуцкий».

«Такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слова человека, который человеколюбием не обладает», - заявила глава ведомства.

По ее словам, донести правду о коронавирусе - одна из главных задач Роспотребнадзора на сегодня. По словам Поповой, привиться нужно «чем быстрее, тем лучше».

Ранее Попова заявила, что Россия - одна из наиболее подготовленных в мире государств к эпидемиологическим угрозам. При этом человечеству не избежать новых пандемий, поскольку уровень инфекционных угроз очень высок.