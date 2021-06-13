В Роспотребнадзоре рассказал о выявленных нарушениях антикоронавирусных мер

В Москве в ходе проверок мер по COVID-19 12 и 13 июня на объектах общепита и транспорта нарушения выявлены более чем в 20% случаев. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве за 12 и 13 июня соблюдение противоэпидемических мероприятий проверено на 334 объектах, включая объекты торговли, общественного питания, транспорта, проведения массовых мероприятий, нарушения установлены на 71 объекте», - говорится в сообщении.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что москвичам, которые нарушат действующий с 13 по 20 июня запрет на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок будет выписан штраф.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников.