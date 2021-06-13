Названа сумма штрафов за нахождение москвичей с 13 по 20 июня в парках и спортивных площадках

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что москвичам, которые нарушат действующий с 13 по 20 июня запрет на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок будет выписан штраф.

Штраф составляет до четырех тысяч рублей.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников.