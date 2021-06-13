Названа сумма штрафов за нахождение москвичей с 13 по 20 июня в парках и спортивных площадках
Для тех, кто будет пользоваться с 13 по 20 июня объектами городской инфраструктуры, будут выписаны штрафы.
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Начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что москвичам, которые нарушат действующий с 13 по 20 июня запрет на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок будет выписан штраф.
Штраф составляет до четырех тысяч рублей.
Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников.