Упавшего с самоката главу Кисловодска перевели в госпиталь Бурденко

Главу Кисловодска Александр Курбатов, был прооперирован и находится в состоянии искусственной комы, он переведен в госпиталь имени Бурденко в Москву. Об этом сообщает мэрия города.

Напомним, в субботу, 12 июня, глава Кисловодска Александр Курбатов неудачно упал с электросамоката - при падении он получил тяжелые травмы. Его прооперировали.

Ранее по поручению губернатора из Ставрополья в Кисловодск прибыла бригада медико во главе с министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым, а также специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.