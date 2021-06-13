Власти рассказали о состоянии главы Кисловодска после падения с электросамоката

Состояние главы Кисловодска стабилизировалось. Однако все еще остается тяжелым. Об этом сообщили в администрации города.

«Принятые действия врачами Кисловодской городской больницы позволили стабилизировать состояние главы города, но оно остается тяжелым», - отмечается в сообщении администрации города в Instagram.

Напомним, в субботу, 12 июня, глава Кисловодска Александр Курбатов неудачно упал с электросамоката - при падении он получил тяжелые травмы. Его прооперировали.

По поручению губернатора из Ставрополья в Кисловодск прибыла бригада медико во главе с министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым, а также специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.