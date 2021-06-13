В стране и мире Опубликованы кадры с места крушения автобуса в Ленинградской области Алексей Курильченко Прокуратура опубликовала видео с места падения в кювет автобуса в Ленинградской области. © Видео: Прокуратура Ленинградской области © Фото: Прокуратура Ленинградской области Читайте нас на: Прокуратура Ленинградской области опубликовала видео с места, где перевернулся экскурсионный автобус. Происшествие произошло в Подпорожье. На кадрах видно, что автобус лежит на боку среди деревьев. Оператор пытается снять салон изнутри, но ему мешает густая растительность. По данным МЧС, в инциденте пострадал один человек. В момент падения в салоне находилось 45 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика