Опубликованы кадры с места крушения автобуса в Ленинградской области
Прокуратура опубликовала видео с места падения в кювет автобуса в Ленинградской области.
© Видео: Прокуратура Ленинградской области © Фото: Прокуратура Ленинградской области
Прокуратура Ленинградской области опубликовала видео с места, где перевернулся экскурсионный автобус. Происшествие произошло в Подпорожье.
На кадрах видно, что автобус лежит на боку среди деревьев. Оператор пытается снять салон изнутри, но ему мешает густая растительность.
По данным МЧС, в инциденте пострадал один человек. В момент падения в салоне находилось 45 человек.