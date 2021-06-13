В Подпорожье в Ленинградской области перевернулся автобус с 45 пассажирами, десять госпитализированы

Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся в Подпорожье в Ленинградской области. Об этом сообщил «Звезде» источник в региональном управлении МЧС.

«Произошел съезд автобуса в кювет с 45 пассажирами автобуса. Погибших нет. К сожалению, один человек пострадал, он госпитализирован. Десять человек находятся на осмотре медицинской помощи», - рассказал источник.

Сообщение о происшествии, по словам источника, поступило в 16.52.

На данный момент на месте работают спасатели. Дальнейшая информация уточняется.