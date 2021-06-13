Выдвинулся пожарный поезд: на севере Москвы полыхает административное здание

На Керамическом проезде в Москве произошел пожар в трехэтажном кирпичном здании. На данный момент площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. По данным СМИ, в здании располагался ночной клуб.

К месту возгорания выдвинулся пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало. отмечается, что Подразделения работают на месте с соблюдением техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Челябинске зафиксировано сразу несколько пожаров. По данным из соцсетей, одно из возгораний произошло в городском зоопарке.