В Челябинске произошло сразу несколько пожаров

В Челябинске зафиксировано сразу несколько пожаров. По данным из соцсетей, одно из возгораний произошло в городском зоопарке.

«Горит сразу в нескольких местах города: в районе зоопарка, весь северок в дыму, горит один из участков Мелькомбината-2 (тот, который ближе к реке Миасс), в районе ГСК 308 (что-то очень сильно горит, слышно было хлопок)», - сообщается в группе ВКонтакте «Наш Челябинск».

На данный момент официальной информации от МЧС не поступило. О пострадавших также не сообщается.

Ранее пожар произошел на подстанции в Одессе. В результате инцидента часть города осталась без света.