ВОЗ признала индийский штамм COVID-19 особо опасным
По данным специалистов организации, эта мутация вируса распространяется намного быстрее обычного штамма.
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Всемирная организация здравоохранения признала индийским штамм коронавируса особо опасным. Он, по данным специалистов ВОЗ, имеет три мутации и распространяется гораздо быстрее обычного штамма COVID-19, что подтверждается статистикой.
В Индии вновь зафиксирован новый антирекорд по смертности от коронавируса. За сутки умерли 4 529 человек. На крайние меры защиты от вируса пошли в Саудовской Аравии: с 1 августа там запретят появляться в общественных местах без справки о вакцинации.
Во Франции, напротив, в качестве послабления ограничительных мер открыли уличные террасы кафе и ресторанов. Одним из первых новым уровнем свободы воспользовался президент страны Эммануэль Макрон.