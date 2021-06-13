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В Twitter опубликовали жуткое видео с тонущей машиной в Мумбаи

Алексей Курильченко
16:42 13.06.2021
В Мумбаи машина за несколько секунд утонула на парковке.
© Видео: Twitter, @thakur_shivangi © Фото: Twitter, @thakur_shivangi
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Житель Мумбаи опубликовал жуткое видео, на котором легковой автомобиль, стоящий на парковке, тонет в образовавшейся дыре в асфальте. Неизвестно, почему асфальт на дороге обрушился и насколько глубока образовавшаяся яма.

Видео начинается с момента, когда машина уже наполовину погрузилась в воду. После этого автомобиль медленно исчезает в образовавшейся дыре и полностью скрывается в грязной жидкости.

«Страшное видео из Мумбаи, где машина утонула за несколько секунд», - написал в Twitter автор видео.

Ранее в Иерусалиме на парковке произошло обрушение асфальта, в результате которого несколько автомобилей провалились в образовавшуюся яму. Момент обрушения запечатлела камера видеонаблюдения, запись с которой опубликовали в Instagram.

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