Телебашня в Гуанчжоу окрасилась в триколор в честь Дня России

На берегу Жемчужной реки в крупном китайском городе Гуанчжоу телебашню окрасили в триколор в честь Дня России. Видео в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Высота сооружения, ставшего символом в истории Гуанчжоу и визитной карточкой города, достигает 600 метров, что ставит его на третье место в списке самых высоких башен в мире и на пятое место в списке высочайших зданий на нашей планете.

Сетчатое тело башни возвышается над городом на 450 метров, венчает ее антенна высотой еще 150 метров.

Ранее в дагестанском Хасавюрте на площади имени Батырмурзаева прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. До начала официальной части волонтеры и студенческая молодежь города развернули на улице огромный флаг Российской Федерации – один из главных символов страны.