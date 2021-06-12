В Хасавюрте развернули огромный триколор в честь Дня России: видео

В дагестанском Хасавюрте на площади имени Батырмурзаева прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. До начала официальной части волонтеры и студенческая молодежь города развернули на улице огромный флаг Российской Федерации – один из главных символов страны.

Заместитель Главы города Арсен Муртазалиев в своем поздравительном слове подчеркнул важность единения народов страны, сохранения общей истории и традиций, а также созидательного труда во благо государства.

«От имени главы города Корголи Корголиева и от себя лично желаю вам быть достойными гражданами нашей страны, сохранять дружбу народов и чтить достижения нашей Отчизны. Поздравляю вас с одним из молодых, но не менее значимых праздников – Днем России!» - высказался Арсен Муртазалиев.

Далее заместитель мэра вручил первые в жизни паспорта 14-летним хасавюртовцам. Как прокомментировал церемонию Арсен Муртазалиев, получение паспорта гражданина – это не только одно из важных событий в жизни человека, но и определенная ответственность перед своей Родиной.

Кроме того, за активное участие в жизни города, культурных и спортивно-массовых мероприятиях была проведена церемония награждения целого ряда жителей Хасавюрта почетными грамотами и благодарственными письмами от руководства муниципалитета.

В рамках концертной части творческие коллективы города, артисты ансамбля «Эхо гор» и государственного ансамбля «Молодость Дагестана» продемонстрировали всем собравшимся свои лучшие хореографические и вокальные номера.