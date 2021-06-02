В Роспотребнадзоре оценили готовность России к «эпидемиологическим шокам»
Уровень подготовки в РФ необходимо поддерживать на фоне риска новых пандемий, заявила глава Роспотребнадзора.
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Россия - одна из наиболее подготовленных в мире государств к эпидемиологическим угрозам, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.
«Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире. Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить», - сказала она.
Попова констатировала, что человечеству не избежать новых пандемий, поскольку уровень инфекционных угроз очень высок.
Накануне, 1 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия выходит из сложной ситуации с распространением COVID-19. Однако, по его мнению, эпидемиологические риски еще остаются.