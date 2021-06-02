В стране и мире В Роспотребнадзоре оценили готовность России к «эпидемиологическим шокам» Андрей Аркадьев Уровень подготовки в РФ необходимо поддерживать на фоне риска новых пандемий, заявила глава Роспотребнадзора. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress Читайте нас на: Россия - одна из наиболее подготовленных в мире государств к эпидемиологическим угрозам, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации. «Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире. Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить», - сказала она. Попова констатировала, что человечеству не избежать новых пандемий, поскольку уровень инфекционных угроз очень высок. Накануне, 1 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия выходит из сложной ситуации с распространением COVID-19. Однако, по его мнению, эпидемиологические риски еще остаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика