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В Роспотребнадзоре оценили готовность России к «эпидемиологическим шокам»

Андрей Аркадьев
11:42 02.06.2021
Уровень подготовки в РФ необходимо поддерживать на фоне риска новых пандемий, заявила глава Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре оценили готовность России к «эпидемиологическим шокам»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
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Россия - одна из наиболее подготовленных в мире государств к эпидемиологическим угрозам, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

«Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире. Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить», - сказала она.

Попова констатировала, что человечеству не избежать новых пандемий, поскольку уровень инфекционных угроз очень высок.

Накануне, 1 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия выходит из сложной ситуации с распространением COVID-19. Однако, по его мнению, эпидемиологические риски еще остаются.

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