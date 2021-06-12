В Одессе из-за пожара на подстанции часть города осталась без света

На трансформаторной подстанции в Одессе произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС в Украине.

«В городе Одесса по улице Транспортная на территории ДТЭК "Одесские электросети" произошло возгорание трансформаторной подстанции. В 18:27 (мск.) пожар был локализован и в 18:28 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении на сайте пресс-службы Госслужбы по ЧС.

В результате инцидента часть города осталась без света. Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

«Наши специалисты оперативно уехали для ликвидации аварии. Причиной стало повреждение кабельной линии», - говорится в сообщении в Facebook.

В данным момент проводятся аварийно-восстановительные работы. Дальнейшая информация уточняется.