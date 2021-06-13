Очевидцы сняли на видео затопление магазина в Рязани

В Рязани улицы оказались затоплены из-за сильного ливня, который обрушился на город 12 июня. Очевидцы сняли на видео, как затопило один из магазинов города.

На кадрах видно, что потоки воды попадают в здание магазина через сломанную входную дверь. Рядом с магазином стоят несколько автомобилей - они тоже наполовину погружены под воду.

«В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 13 июня на территории Рязанской области ожидается гроза, ливневый дождь, в отдельных районах град, усиление ветра местами порывами 15 м/с», - сообщалось в предупреждении городского МЧС.

Ранее в Рязанской области произошел пожар в больнице имени Семашко. Погибли три человека. Пострадали две медсестры, которые участвовали в спасении людей, и шестеро пациентов. По словам главы области, причиной пожара стал неисправный аппарат ИВЛ.