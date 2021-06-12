Сборная России пожелала здоровья потерявшему сознание футболисту команды Дании

Сборная России по футболу пожелала здоровья датскому игроку Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче Евро-2020 против команды Финляндии.

«Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером". Надеемся, что все обойдется», - говорится в сообщении сборной России в Twitter.

Встреча Дания - Финляндия проходила в группе В, там же выступает и сборная России. Игра началась в субботу в Копенгагене.

Во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии атакующий полузащитник команды Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. О причинах произошедшего неизвестно. Матч приостановлен.