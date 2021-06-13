Сестры Дина и Арина Аверины завоевали золото и бронзу в упражнении с лентой на ЧЕ

Спортсменки из России Дина и Арина Аверины успешно выступили на чемпионате Европы по художественной гимнастике завоевав, соответственно, золотую и бронзовую медали в упражнении с лентой. Престижный международный турнир проходит в болгарской Варне.

22-летняя Дина Аверина заняла первую ступеньку пьедестала с результатом 24,700 балла, а ее родная сестра-близнец Арина набрала 22,600 балла и заняла третье место. Серебряная медаль - у спортсменки из Белоруссии Алины Горносько (23,200 балла).

Ранее сегодня Дина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем и мячом, а также серебро в упражнениях с булавами. В свою очередь ее сестра Арина победила в индивидуальном многоборье, где в активе Дины оказалась бронзовая медаль.