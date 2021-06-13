Дина Аверина завоевала золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике
Россиянка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнении с обручем.
© Фото: LiveMedia, Fabrizio Carabelli, Globallookpress
Россиянка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике в упражнении с обручем.
Победа одержана с результатом 28,350 баллов. Второе место досталось Линой Ашрам из Израиля - 27, 850 баллов. На третьем месте - Анастасия Салос из Белоруссии с результатом 27,650 баллов.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Варне, в Болгарии.