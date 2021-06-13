Спорт Дина Аверина завоевала золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике Алена Миронова Россиянка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнении с обручем. © Фото: LiveMedia, Fabrizio Carabelli, Globallookpress Читайте нас на: Россиянка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике в упражнении с обручем. Победа одержана с результатом 28,350 баллов. Второе место досталось Линой Ашрам из Израиля - 27, 850 баллов. На третьем месте - Анастасия Салос из Белоруссии с результатом 27,650 баллов. Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Варне, в Болгарии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика