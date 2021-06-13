Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Хорошее настроение, несмотря на проигрыш»: болельщики сборной РФ поделились эмоциями от игры с Бельгией

Анна Берестовая
Роман Закурдаев
01:32 13.06.2021
Наблюдавшие за российской сборной в фан-зоне любители футбола поделились впечатлениями от игры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Итоги матча сборной России с командой Бельгии на чемпионате Европы по футболу уже известны - проигрыш со счетом 0:3. Некоторые болельщики расстроены таким исходом, другие же не теряют позитивного настроя. Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев расспросил любителей футбола в петербургской фан-зоне на Большой Конюшенной, как они оценивают прошедший матч.

Часть пришедших признается, что игра была «не очень». На вопрос, что именно не понравилось, отшучиваются - не понравилась Бельгия, а еще то, что мы ей проиграли. Другие болельщики дают более подробный разбор.

«Бельгия - первая в рейтинге. Много ошибок допускали. Первый гол сами себе "привезли"», - рассказывает Андрей, пришедший поддержать российскую команду в шапке-ушанке цветов триколора.

То, что соперник российским футболистам для первой игры на Евро-2020 попался сложный, отмечают и остальные фанаты. На этом, отчасти, основаны надежды, что команда еще сможет показать себя после субботней неудачи.

Так, к примеру, колоритный болельщик Геннадий очень готовился и очень ждал игры российской команды и, несмотря на поражение, продолжает верить в силы спортсменов своей страны.

«Я знаю и верю в Россию, что мы будем все-таки лучшими когда-нибудь», - поделился он.

Мужчина признался, что обожает обстановку футбольного турнира. Более того, такая атмосфера для него даже ближе, чем всеми любимые праздничные дни.

«Для меня этот праздник - футбола - даже немножко больше, чем Новый год. Потому что ну просто очень хорошее настроение, несмотря на то, что наша сборная сегодня проиграла», - рассказал Геннадий.

Матч команд России и Бельгии в футбольном турнире Евро-2020 завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Встреча состоялась  вечером 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. Следующая игра россиян, в рамках которой они выйдут на поле со сборной Финляндии, пройдет 16 июня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:33 В стране и мире
Видео
«Столица закатов»: красочный фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде
23:18 Спорт
Кристиан Эриксен признан игроком матча Дания-Финляндия на Евро-2020
22:23 В стране и мире
Глава Кисловодска госпитализирован с тяжелыми травмами после падения с электросамоката
20:32 Спорт
Состояние футболиста сборной Дании Эриксена стабилизировалось
20:12 В стране и мире
Автомобиль въехал в донорский центр в Пенсильвании: три человека погибли
Популярное
Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Видео
Эксперт рассказала об опасном для здоровья твороге
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.