«Хорошее настроение, несмотря на проигрыш»: болельщики сборной РФ поделились эмоциями от игры с Бельгией

Итоги матча сборной России с командой Бельгии на чемпионате Европы по футболу уже известны - проигрыш со счетом 0:3. Некоторые болельщики расстроены таким исходом, другие же не теряют позитивного настроя. Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев расспросил любителей футбола в петербургской фан-зоне на Большой Конюшенной, как они оценивают прошедший матч.

Часть пришедших признается, что игра была «не очень». На вопрос, что именно не понравилось, отшучиваются - не понравилась Бельгия, а еще то, что мы ей проиграли. Другие болельщики дают более подробный разбор.

«Бельгия - первая в рейтинге. Много ошибок допускали. Первый гол сами себе "привезли"», - рассказывает Андрей, пришедший поддержать российскую команду в шапке-ушанке цветов триколора.

То, что соперник российским футболистам для первой игры на Евро-2020 попался сложный, отмечают и остальные фанаты. На этом, отчасти, основаны надежды, что команда еще сможет показать себя после субботней неудачи.

Так, к примеру, колоритный болельщик Геннадий очень готовился и очень ждал игры российской команды и, несмотря на поражение, продолжает верить в силы спортсменов своей страны.

«Я знаю и верю в Россию, что мы будем все-таки лучшими когда-нибудь», - поделился он.

Мужчина признался, что обожает обстановку футбольного турнира. Более того, такая атмосфера для него даже ближе, чем всеми любимые праздничные дни.

«Для меня этот праздник - футбола - даже немножко больше, чем Новый год. Потому что ну просто очень хорошее настроение, несмотря на то, что наша сборная сегодня проиграла», - рассказал Геннадий.

Матч команд России и Бельгии в футбольном турнире Евро-2020 завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Встреча состоялась вечером 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. Следующая игра россиян, в рамках которой они выйдут на поле со сборной Финляндии, пройдет 16 июня.