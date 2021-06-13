Путин: Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников
Президент РФ отметил, что такой шаг будет эффективным только в том случае, если подобные обязательства возьмут на себя обе стороны.
© Фото: ТРК "Звезда"
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Путин: Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников
Президент РФ отметил, что такой шаг будет эффективным только в том случае, если подобные обязательства возьмут на себя обе стороны.
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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