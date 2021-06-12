Песков: на федеральном уровне решений по введению выходных с 15 по 19 июня нет

На данный момент правительство России не планирует объявлять на федеральном уровне нерабочими дни с 15 по 19 июня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», - сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников. Решение принято на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в столице.