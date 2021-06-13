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Путин: в результате встречи с Байденом нужно восстановить личные отношения и наладить диалог

Валентина Пескова
11:02 13.06.2021
Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня и пройдет в Женеве на вилле Ла Гранж.
Путин: в результате встречи с Байденом нужно восстановить личные отношения и наладить диалог
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Говоря о будущей встрече в Женеве президент России Владимир Путин отметил, что двум сторонам необходимо будет восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать механизмы взаимодействия России и США.

Как заявил глава Российской Федерации в интервью на медиаплатформе «Смотрим», есть вопросы, где Россия и США действительно могут эффективно работать.

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, - такие есть, я уже об этом говорил», - сказал Путин, говоря о своих предположениях о ходе встречи с Байденом.

Президент РФ упомянул, что об этом говорит и американская сторона. Вопросами, которые представляют взаимный интерес, отметил глава государства, - являются стратегическая стабильность, и региональные конфликты, и природоохранные мероприятия, а также «забота об экологии в целом, в глобальном смысле».

Встреча на высшем уровне президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена запланирована на 16 июня и пройдет в Женеве на вилле Ла Гранж.

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