Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»

Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве. Об этом сообщает МИД Швейцарии.

«Знаменитая Вилла Ла Гранж примет президента Байдена и Путина 16 июня», - отмечается в сообщении в Twitter.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет завышенных ожиданий от встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом. По словам дипломата, важен сам факт грядущей встречи двух лидеров. Он обратил внимание на то, что нормализация двусторонних отношений возможна лишь при соблюдении принципов равноправия, взаимоуважения, а также невмешательства во внутренние дела друг друга - это необходимо не только для стабильного диалога, но и также для снятия накопившегося уровня конфронтационности между государствами.