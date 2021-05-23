Диетолог объяснил, почему картофель нельзя исключать из рациона
Картофель обладает множеством полезных свойств, поэтому полностью исключать его из рациона не следует. Об этом рассказал диетолог Дуэйн Меллор.
Эксперт отметил, что картофель богат витамином C – всего в 150 граммах содержится примерно 15% суточной нормы. Также в картофеле содержится витамин В6, отвечающий за устойчивую работу нервной системы. Среди полезных элементов присутствует холин, помогающий работе мозга, говорится в публикации MedicalXpress.
Запеченный картофель также содержит много калия – больше, чем отварной или в виде пюре. А приготовленный в мундире корнеплод может и вовсе содержать треть суточной нормы этого элемента.
При этом картофель отличается невысокой калорийностью, что делает его еще более привлекательным для здорового питания. Однако лучше не жарить его, а отваривать или готовить на пару, заключил диетолог.