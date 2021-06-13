«Столица закатов»: красочный фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открылся фестиваль фейерверков в честь 800-летия города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
В субботу, 12 июня, в Нижнем Новгороде торжественно стартовал фестиваль фейерверков. Открытие мероприятия, посвященного 800-летнему юбилею города совпало с празднованием Дня России.
Теперь фейерверки в рамках фестиваля «Столица закатов» будут запускаться каждую субботу. В их создании примут участие лучшие пиротехнические команды страны.
Ранее в этом году в России прошел регулярный фестиваль фейерверков международного масштаба «Рождественская звезда». За грандиозным пиротехническим шоу наблюдали зрители из 140 стран мира.