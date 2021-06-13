В стране и мире «Столица закатов»: красочный фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде Анна Берестовая В Нижнем Новгороде открылся фестиваль фейерверков в честь 800-летия города. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В субботу, 12 июня, в Нижнем Новгороде торжественно стартовал фестиваль фейерверков. Открытие мероприятия, посвященного 800-летнему юбилею города совпало с празднованием Дня России. Теперь фейерверки в рамках фестиваля «Столица закатов» будут запускаться каждую субботу. В их создании примут участие лучшие пиротехнические команды страны. Ранее в этом году в России прошел регулярный фестиваль фейерверков международного масштаба «Рождественская звезда». За грандиозным пиротехническим шоу наблюдали зрители из 140 стран мира. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика