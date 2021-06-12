В МЧС наградят троих мужчин, спасших детей из пожара в Костроме

Граждан, которые спасли детей из горящей квартиры в Костроме, решено представить к ведомственным наградам от службы МЧС РФ. Как рассказала представитель областного ведомства, на трех мужчин уже готовятся документы для предоставления их в министерство.

По словам одного из участников спасательной операции Джамала Гассояна, они с друзьями находились в соседнем дворе и когда им позвонили по телефону и сообщили, что рядом в доме горит квартира на третьем этаже, где заблокированы несовершеннолетние дети, они тут же бросились на помощь.

«В этот момент мы ничего, даже секунды не думали, только думали про детей, как спасти их жизнь», - цитируют Гассояна «Известия».

Другой участник самостоятельно-организованной спасательной операции Иван Потемин добавил, что старший из троих детей, находившихся в квартире, - 10-летний мальчик - не паниковал, а быстро передавал мужчинам с балкона своих младших брата и сестру.

Напомним, взрослым мужчинам удалось по водосточной трубе рассредоточиться по одному на каждом из трех этажей, и передавать троих детей по одному ребенку по цепочке из рук в руки, спуская их поочередно на землю. Пожар в квартире, где взрослые оставили детей дома одних, произошел по причине того, что они начали играть с зажигалкой и случайно подожгли диван.