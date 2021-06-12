Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МЧС наградят троих мужчин, спасших детей из пожара в Костроме

Валентина Пескова
07:54 12.06.2021
Накануне трое молодых мужчин не дожидаясь приезда пожарной бригады самостоятельно приняли решение и быстро оказали помощь погибающим в огне несовершеннолетним.
В МЧС наградят троих мужчин, спасших детей из пожара в Костроме
© Фото: Кострома, ВКонтакте
Читайте нас на:

Граждан, которые спасли детей из горящей квартиры в Костроме, решено представить к ведомственным наградам от службы МЧС РФ. Как рассказала представитель областного ведомства, на трех мужчин уже готовятся документы для предоставления их в министерство.

По словам одного из участников спасательной операции Джамала Гассояна, они с друзьями находились в соседнем дворе и когда им позвонили по телефону и сообщили, что рядом в доме горит квартира на третьем этаже, где заблокированы несовершеннолетние дети, они тут же бросились на помощь.

«В этот момент мы ничего, даже секунды не думали, только думали про детей, как спасти их жизнь», - цитируют Гассояна «Известия».

Другой участник самостоятельно-организованной спасательной операции Иван Потемин добавил, что старший из троих детей, находившихся в квартире, - 10-летний мальчик - не паниковал, а быстро передавал мужчинам с балкона своих младших брата и сестру.

Напомним, взрослым мужчинам удалось по водосточной трубе рассредоточиться по одному на каждом из трех этажей, и передавать троих детей по одному ребенку по цепочке из рук в руки, спуская их поочередно на землю. Пожар в квартире, где взрослые оставили детей дома одних, произошел по причине того, что они начали играть с зажигалкой и случайно подожгли диван.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:17 В стране и мире
Путин рассказал о поимке причастных к громким убийствам
06:55 В стране и мире
В ГИБДД рассказали о лазейке, которая позволяет водителям не оплачивать штрафы
05:26 В стране и мире
Наталия Орейро в кокошнике записала поздравление с Днем России
02:00 В стране и мире
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
01:46 В стране и мире
Видео
Президент России назвал Байдена «карьерным политиком»
Популярное
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Видео
Эксперт рассказала об опасном для здоровья твороге
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.