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США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи

Валентина Пескова
06:52 12.06.2021
Как заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, их страна продолжит оказывать помощь Украине в обеспечении безопасности.
США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи
© Фото: mil.gov.ua
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В США заявили, что предоставят Украине еще один пакет военной помощи в сумме 150 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.

Как отметили в Пентагоне, в данный пакет войдут два противоартиллерийских радара, несколько БПЛА и защищенные средства связи.

«Это нужно, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО», - отметил Кирби во время брифинга.

Представитель минобороны США также объявил, что их страна продолжит оказывать помощь Украине в обеспечении безопасности, включая предоставление минобороны Незалежной летального оружия.

Ранее в комитете по иностранным делам сената США приняли двухпартийный законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», согласно которому ежегодная американская военная помощь Киеву будет увеличена до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие. В России неоднократно предостерегали от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг только приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

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