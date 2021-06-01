Военнослужащие ЦВО приступили к возведению второй дамбы в Хакасии для защиты от паводка
Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.
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Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к возведению второй водозащитной дамбы в Республике Хакасия для защиты местного населения от паводка.
Военные железнодорожники, завершив работы в городе Абаза, совершили марш на расстояние около 100 километров на новое место в село Аскиз и приступили к возведению защитной дамбы на левом берегу одноименной реки.
Военнослужащие при помощи специальной техники возвели защитную дамбу длиной около 300 метров и шириной около четырех метров, использовали при этом более двух тысяч кубометров скального грунта.
В ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.